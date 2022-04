L’edizione odierna de La Nazione affronta il caso di Gaetano Gastrovilli: il centrocampista è passato in poche ore dal trattare, e quasi annunciare, il proprio rinnovo con la Fiorentina a doversi rassegnare ad osservare un lungo stop che probabilmente lo terrà a lungo lontano. Dopo l’infortunio patito sabato scorso nella sfida casalinga, i timori sono che il classe ’97 dovrà stare fuori abbastanza: oggi è il giorno della verità poiché in giornata sono previsti gli accertamenti diagnostici. Entro stasera sapremo quale sarà il futuro prossimo del Castro.



Si complica ovviamente quindi anche il discorso legato ad un suo rinnovo del contratto che lo lega al club gigliato: Castrovilli che era pronto a fimare subito il rinnovo con adeguamento del contratto, adesso dovrà adeguarsi anche alle esigenze della società. Il rinnovo probabilmente adesso verrà rimandato di qualche mese, almeno fino al momento in cui non si sapranno con certezza le condizioni del giocato: una vera e propria sciagura per il numero 10 viola, da sempre ritenutosi pronto a legarsi per molto tempo alla città di Firenze e alla Fiorentina.