Non solo attacco, la Fiorentina si muove anche in difesa e ritorna d'attualità il nome di Marash Kumbulla. Il centrale albanese, che piaceva già ai tempi del Verona, non sta trovando spazio alla Roma e quella viola sarebbe diventata una destinazione appetibile anche in relazione all'andamento convincente in campionato.

La Fiorentina, scrive l'edizione locale de La Nazione, potrebbe muoversi per arrivare al classe 2000 anche a giugno, dato che nell'immediato si punta comunque a recuperare Nastasic.