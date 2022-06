La giornata di oggi si preannunciava come quella dell’ufficialità del rinnovo del contratto di Vincenzo Italiano: dopo tante settimane di trattativa, con non pochi problemi da risolvere, la Fiorentina è finalmente riuscita a trovare un accordo con Fali Ramadani, agente del tecnico gigliato, ponendo fine a tutte quelle voci che volevano un imminente divorzio tra le parti. Le cifre si aggirano attorno a 1.7 milioni a stagione fino al 2024, a cui si sommano alcuni bonus, con opzione sull’anno successivo. L’accordo inoltre “investe” anche tutto lo staff tecnico, che quest’anno riceverà un 30% in più di quanto percepito la passata stagione.



LA FIRMA – In giornata Ramadani e l’avvocato Caliendo, che assieme curano gli interessi del tecnico sono arrivati nel capoluogo toscano per incontrare Joe Barone e Daniele Pradè per mettere tutto nero su bianco. Italiano, secondo quanto comunicato dal club, arriverà invece in serata e per questo sembra che la chiusura ufficiale slitti a domani. Nonostante quindi fià tutto apparecchiato, l’incontro finale dovrebbe quindi slittare alla giornata di domani. I tifosi viola possono dormire sonni tranquilli.