Nuova amichevole per la Fiorentina, questa volta contro il Borussia Dortmund nell'International Cup. Di seguito le scelte di Vincenzo Italiano.



FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Quarta, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Bianco; Ikoné, Bonaventura, Favasuli; Cabral. All. Italiano.



BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Lotka; Semic, Schlotterbreck, Papadopoulos, Schulz; Brant, Ozcan; Braaf, Gurpuz, Malen; Adeyemi. All. Terzic.