Questa mattina la stampa locale fiorentina si concentra sul futuro di Dusan Vlahovic, che sembra delinearsi all'estero e solo a partire da fine stagione: la Juventus, non è un mistero, continua a flirtare con gli agenti del giocatore in cerca di una possibile soluzione, ma il profondo passivo di bilancio e i 50 milioni (bonus compresi) che già la Signora deve destinare nelle casse della Fiorentina a giugno per Chiesa non suggeriscono un esito felice dell'operazione. A ciò si aggiunga che la cessione a Torino sponda bianconera è la soluzione fra tutte meno gradita ai tifosi e allo stesso Rocco Commisso, che non vuole assistere ad un "Chiesa-bis".



SEMPRE JUVE DI MEZZO - Se non alla Juve, Vlahovic potrebbe comunque finire alla corte di due che la Juve la conoscono bene: Fabio Paratici e Antonio Conte, da qualche ora insieme al Tottenham, sono pronti a rilanciare l'offensiva dispersa in estate e a fare del serbo il pezzo pregiato della futura rosa degli Spurs. In lizza ci sono anche i maggiori club europei: Bayern, PSG, Manchester City. Che però rimangono sullo sfondo, in attesa di ulteriori sviluppi anche su altri fronti.