Le certezze della permanenza di Luka Jovic a Firenze cominciano a vacillare. Secondo quanto riportato da La Nazione, l'agente del giocatore, Fali Ramadani, sta lavorando per trasformare il suo assistito in un uomo mercato. Tra il Milan e le offerte del Galatasaray, l'immagine di un Luka Jovic lontano dal Franchi non è più così improbabile da vedere.