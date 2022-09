La gara con la Juve ha lasciato strascichi in casa Fiorentina e un infortunato di lusso. Il centrale Milenkovic infatti si è fermato per una lesione all’adduttore della coscia destra. Nel post partita, Italiano aveva commentato così. “Il suo stop è il risultato di gente buttata dentro con problemi o che non può fare prestazioni, aveva un problema e se lo trascinava già da un po’. Perdiamo il giocatore più forte della squadra eppure Italiano è un folle se cambia nove uomini...".