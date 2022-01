Da parte dell'agente la prospettiva del rifiuto di qualsiasi trasferimento nel mese di gennaio; da parte della società la volontà di acquistare subito un centravanti di rilievo per relegare Vlahovic in panchina. Questa la ricostruzione proposta dal Corriere Fiorentino dei temi dell'incontro tra Joe Barone e il manager di Vlahovic, Darko Ristic, andato in scena a fine novembre in un bar di Firenze. L'ascia di guerra, sepolta poi grazie ai gol del serbo, è stata dissotterrata proprio ieri.