Come si legge sulle pagine dell'edizione di Firenze de La Repubblica, la Fiorentina sta ragionando anche in uscita: per trovare un acquirente per il deludente Kokorin, ma soprattutto per far partire Sofyan Amrabat senza rimetterci troppo. Il valore del giocatore è calato, ci sono club interessati a lui fin dall'estate e uno di questi è la Sampdoria, che non molla la presa in vista di un possibile nuovo contatto nel mercato invernale.