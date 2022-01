L'edizione locale de La Nazione, nell'analizzare il colpo Piatek chiuso in tarda notte tra mercoledì e giovedì dalla Fiorentina, sottolinea come il ds Pradè sia riuscito a convincere il giocatore della bontà del progetto viola, anche se all'inizio il pistolero partirà indietro nelle gerarchie. Ma il rilancio è possibile, anche perché adesso Vlahovic ha un concorrente credibile per il posto da centravanti dopo che i rapporti sul versante contrattuale sono arrivati ai minimi storici. Oppure, da questo momento in poi Italiano potrà, a sua discrezione, passare al 4-2-4, cosa che prima, a causa della limitata funzionalità di Kokorin, non gli era possibile. In estrema sintesi: vice Vlahovic, minaccia alla titolarità indiscussa del serbo oppure partner d'attacco in una coppia 9-19. Già: il numero dei primi sei mesi al Milan, prima di farsi fagocitare dalla maledizione della 9.