Fiorentina lanciata verso un'altra finale di Conference League, contro il Bruges quote in discesa per i viola

51 minuti fa



La Fiorentina vuole un'altra finale di Conference League e quella coppa solo assaporata lo scorso anno nell'ultimo atto contro il West Ham. I viola arrivano alla semifinale d'andata sulla scia del 5-1 rifilato al Sassuolo e partono da favoriti tra 1,80, mentre il colpo esterno del Club Brugge oscilla tra 4,20 e 4,25, con il pareggio attestato a 3,50. Pendono dalla parte di Italiano anche le quote per il passaggio turno, 1,57 a 2,40. Ma la squadra belga non è da sottovalutare, anche perché reduce da sette vittorie di fila tra campionato e coppe; tra questi successi anche i due - senza subire gol - nei quarti di Conference contro il Paok. Nel match in programma giovedì i bookie propongono in vantaggio il Goal (1,80) sul No Goal (1,90), mentre l'Under (1,80) prevale sull'Over (1,90). Nico Gonzalez e Andrea Belotti sono i principali indiziati a 2,75 tra i possibili marcatori, mentre tra gli ospiti vale 4 una rete di Nascimento Rodrigues, meglio noto come Igor Thiago, autore di 27 gol in cinquanta partite tra campionato e coppe e già acquistato per 33 milioni di sterline dal Brentford.