(calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn e Sky) è il posticipo che chiude la nona giornata di campionato in. I biancocelesti sono sesti in classifica con 17 punti, 8 in più dei viola (tredicesimi).- Senza Castrovilli e Sottil, Italiano rilancia Milenkovic titolare e Barak, pronto a entrare dalla panchina.Dall'altra parte Sarri è orientato a preferire l'ex di turno Vecino a Luis Alberto.FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Kouame, Jovic, Ikoné. (A disp. Gollini, Cerofolini, Dodo, Ranieri, Igor, Terzic, Bianco, Duncan, Barak, Zurkowski, Maleh, Saponara, Cabral, Nico Gonzalez). All. Italiano.LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. (A disp. Maximiano, Adamonis, Hysaj, Kamenovic, Casale, Gila, Radu, Marcos Antonio, Basic, Luis Alberto, Romero, Cancellieri, Pedro). All. Sarri.Arbitro: Maresca, assistenti Bindoni e Zingarelli, Pezzuto quarto uomo, Aureliano e Galetto al Var.