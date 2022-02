Archiviato il mercato di gennaio - con tutta la scia di polemiche aggregata - è tempo di rituffarsi nel campionato per la Lazio.alla vigilia della partenza per Firenze, dove domani sera i biancocelesti affronteranno la Fiorentina in uno scontro diretto per l'Europa."Domani ci misuriamo sotto l'aspetto della difesa, la squadra ora aiuta di più la linea ed è più corta e più compatta, spero che la fase difensiva delle ultime partite sia confemrata anche domani. Sarà una gara difficilissima perché il rendimento della Fiorentina in casa parla chiaro con un poteniale offensivo tosto e loro sanno sempre entrare in partita al massimo"."Nelle ultime dodici abbiamo perso solo a Sassuolo e con l'Inter. La squadra è in crescia e quindi non ritengo il momento delicato. Il mercato si è concluso, inutile starne a palrare. Qualsiasi tipo di discorso in questo momento potrebbe ritorcersi contro la squadra. Invece dobbiamo fare meglio con quello che abbiamo e per me c'è possbilitò di farlo. Io devo tenere la squadra lontana da alibi. L'altro giorno abbiamo fatto un pranzo che volevamo organizzare da tempo. L'umore della squadra è buono. Dal punto di vista della solidità dei rapporti è in un buon momento. Basic ha vissuto un episodio che lo ha un po' scosso, ma penso sia normale. Però finisce lì. In campo sta bene. Kamenovic è fuori per alcuni problemi burocratici e in questo momento non è con noi"."Vediamo Cabral quello che ci può dare. Io lo conosco poco, ma all'interno dello staff c'è chi, pur se superficialmente, lo ha seguito. Al momento fisicamente lui ha qualcosa meno dei nostri, perché rientra da un infortunio. Questa settimana si è allenato poco, quindi qualcosa gli manca. Ha buoni numeri in accelerazione e lo abbiamo provato da esterno. Vedremo da attaccante centrale, ma per me lì può giocare anche Anderson. Marusic ieri aveva un po' di placche alle tonsille e il dottore ha preferito tenerlo a riposo con degli antibiotici. Ma oggi si è allenato"."Il presidente l'ho sentito un paio di gironi fa, senza problemi. Abbiamo un rapporto diretto, senza acredini. Lui mi dice quello che pensa e io dico a lui ciò che penso io".Pedro è stato fermo per un po' di tempo, ma è talmente brillante che sembra stia sempre bene. Il problema è di tenuta. Bisogna solo valutare se farlo cominciare da subito o se farlo entrare dopo. Ma lui ha una brillantezza non ordinaria e sembra sempre che possa stare bene. Acerbi sta ancora lavorando a parte. Penso che nel giro di qualche giorno possa tornare in gruppo, ma non ne ho la certezza. Il prossimo controllo è martedì o mercoledì mattina, da lì decideremo. Radu invece sta abbastanza bene. Lui negli ultimi 2-3 mesi è stato sempre bene, a parte un piccolo problema negli ultimi 10 giorni, ma è già rientrato in linea a quello che avevamo lasciato"."Per ora pensiamo alla partita di domani, poi alle altre sei. Dovremo concentrarci solo su questo. Poi più avanti vedremo chi sarà stanco e chi no".