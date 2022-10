Come preannunciato stamani, con le notizie in arrivo dall’Argentina, nella serata di ieri l’attaccante della Fiorentina e della Nazionale argentina Nicolas Gonzalez, dopo esser stato costretto ad uscire dopo appena 7 minuti dalla sfida di sabato contro l’Inter, si è sottoposto a tutti gli esami del caso per capire l’entità dell’infortunio. Dopo il problema al tallone accusato nei primi mesi di stagione adesso a far male è la coscia.



Nonostante il giocatore sia comunque costretto sicuramente a saltare le partite con Basaksheir e Spezia, sono escluse lesioni muscolari e quindi i tempi di recupero dovrebbero essere più brevi di quanto ipotizzato inizialmente. Questo il report medico pubblicato dalla Fiorentina sul proprio sito ufficiale pochi minuti fa:



“ACF Fiorentina comunica che il calciatore Nico Gonzalez, nella serata di ieri, è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno escluso lesioni muscolo-tendineee a carico dei distretti analizzati. Il calciatore verrà rivalutato nel corso dei prossimi giorni”.