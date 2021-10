VENEZIA-FIORENTINA 1-0

Le pagelle della Fiorentina



Terracciano 6: poco impegnato ma attento quando c’é da uscire fuori dall’area per frenare gli attacchi avversari. Non può nulla sul gol di Aramu,.



Odriozola 5: spinge ma con poca precisione. Al 28’ si fa ammonire dopo una grande progressione di Haps. Soffre tantissimo l’esterno veneziano. Esce nella ripresa per rischio espulsione. (Dal 1’st Benassi 5,5: si fa ammonire dopo 15 minuti. Non un grande match per lui)



Milenkovic 5,5: Sventaglia a destra e sinistra con precisione, in marcatura però perde Henry in occasione del gol di Aramu.



Igor 5,5: assieme a Milenkovic si perde gli attaccanti veneziani al momento del gol. Okereke gli va via spesso nel finale.



Biraghi 5,5: spina nel fianco per Ebuhei assieme a Sottil soprattutto nel primo tempo. Ripresa non di grande qualità.



Bonaventura 6: E’ l’unico che nel primo tempo ha una buona occasione con l’unico tiro che impegna Romero. (Dal 30’st Maleh SV)

: si fa ammonire al 23’ e questo lo condiziona per tutto il match. (Dal 11’ stdà vivacità alla manovra viola ma non con grandi risultati): si fa sentire poco oggi nel centrocampo viola. Solo un tiro pericoloso e nulla più. (Dal 37’st: sempre preciso e tatticamente ok però Fa il compitino e nulla più. Ci si aspetta di più da lui. (Dal 11’st: al 15’ una grande giocata di Sottil non viene sfruttata dal serbo che non si fa trovare pronto al tap-in vincente. Se questo é il calciatore da cinquanta e passa milioni di euro che non rinnova. Si sveglia al 93esimo con un sinistro che sfiora il pareggio.: strappi da grande campione. Può essere il futuro della Nazionale Italiana se solo trovasse continuità e concretezza che non arriva. Si fa ammonire ed espellere in 5 minuti lasciando i suoi in 10 per il forcing finale. Ingenuo.All.la sua squadra fa un possesso palla sterile. Solo nel finale provano a pareggiarla. Inconcludenti stasera i viola. Prova insufficiente e squadra rimandata.