: concorso di colpa con Igor sulla rete dell’1-1 di Nzola. Errore pesante in una gara in cui di rischi ne arrivano pochini: si conferma uno degli esterni più in forma del campionato. Efficace in ripiegamento e preziosissimo in ripartenza dove fa da attaccante aggiunto. E Italiano non rinuncia più a luigara da regista aggiunto senza grandi acuti ma in cui non sbaglia praticamente nulla. Giocatore ritrovato rispetto ad inizio annoprima mezz’ora senza troppi patemi, poi si fa superare dal fisico di Nzola in occasione del pareggio biancopendolino infaticabile sulla corsia, propizia il vantaggio con una cavalcata di puro atletismogioca da regista nel primo tempo e tocca una miseria di palloni. Italiano lo alza nella ripresa ma le difficoltà restano le stesse.: prova a mettere il turbo grazie alle sue incursioni, ingresso positivo, anche se la Fiorentina non sfondapiù imballato rispetto al solito, anche se la pagnotta la porta sempre a casa.mette clamorosamente Shomurdov davanti al portiere ma per fortuna grazia i viola. Errore da matita blunon ci siamo. Il tesso tecnico non è in discussione ma continua a sbagliare nelle scelte negli ultimi venti metri di campo. E inizia ad essere una costante.entra e la Fiorentina inizia a spingere da quella parte. Non può essere un casoleggermente in ombra nel primo tempo, sale in cattedra nella ripresa orchestrando la manovra offensiva sempre ad alta velocitàspina nel fianco costante sul lato sinistro ma non sfrutta a dovere il gran numero di palloni che arriva da quella parte.pronti via e colpisce un palo con una bella rasoiata di destro. Spinge come un matto rispetto a Sottil. Merita più spaziogara estremamente difficile in mezzo ai centrali bianchi. L’impegno non è in discussione ma tende spesso ad essere anticipato e non riesce mai ad arrivare alla conclusione.: non punisce Dragowski dopo una bella giocata che lo mette a tu per tu col portiere bianco.: lo Spezia gioca una gara solida e fallosa, la Fiorentina non spinge e fa tremendamente fatica ad arrivare alla conclusione nella prima frazione. Cambia tutto il tridente nella ripresa e la squadra inizia a frullare. Forse valeva la pena tentare le due punte quando lo Spezia si abbassa. Piccolissimo passo indietro dopo una striscia di vittorie straordinaria