: fa buona guardia sul destro di Leris al quarto d’ora. Attento anche sul tiro-cross di Augello, quando disimpegna con l’aiuto di Biraghi. Poi nessun altro rischio.: preme e spinge, di fatto è un centrocampista aggiunto, spesso quasi un attaccante. Trova pure il primo gol italiano con una sassata. Gran partita e gran sorpresa di questa stagione.(dal 25’ s.t.: partecipa alla festa viola, si inserisce subito nei meccanismi).: ruvido quando serve, non rischia mai e governa il reparto senza problemi. Comandante della difesa, tiene in scacco gli avanti doriani.: difende bene, senza rischi, si fa vedere anche in avanti e mette il bel pallone in mezzo da cui nasce il raddoppio.: il suo mancino è perfettamente calibrato, mette sempre cross pericolosi con i giri giusti. La palla per Castrovilli è un cioccolatino. Zanoli lo soffre da matti.(dal 41’ s.t.entra e partecipa alla festa).costruisce da mediano, e si prende cura di Leris quando il blucerchiato si prende qualche licenza. Si divora Djuricic. Manda in porta Kouamé con un’azione tutta strapotere e fisico e intelligenza tattica.: qualche preziosa chiusura nei primi minuti di gara, anche in ripiegamento. Scalda il sinistro nel primo tempo non trovando la porta, ma di fatto sta solo prendendo le misure perché nel secondo tempo trova la prima rete stagionale. E' ovunque sul campo.: si abbassa spesso, rispetto a Sottil parte un po’ più indietro e te lo ritrovi schiacciato sulla linea dei centrocampisti. Quando la Fiorentina alza il baricentro, tenta anche la conclusione. Tanto sacrificio e tanto senso tattico.(dal 25’ s.t.entra, al primo pallone si crea una chance, al secondo segna un gol. Che impatto).alterna buone intuizioni, a errori un po’ banali nei primi giri d’orologio, tanto che Italiano lo richiama spesso. Il primo tiro in porta della Fiorentina, però, porta la sua firma. Il secondo tentativo viene sventato da un super Ravaglia, la terza chance non la spreca e mette un destro delizioso all’angolino. Da lì in poi, fa quello che vuole, compreso un tunnel a Rincon nell’azione che porta il 2-0.(dal 32’ s.t.in avvio, le sue sgasate sono quelle che mandano in affanno la difesa della Samp. Prova spesso a rientrare sul destro e cerca un paio di volte lo specchio, pecca di imprecisione ma si ritaglia un sacco di spazio. Gli manca solo la rete.(dal 32’ s.t.).: nel primo tempo si vede molto poco, cinturato dai difensori ospiti. Nella ripresa, invece, si scatena. Prima attacca bene il primo palo e da terra riesce a toccare a Dodò il pallone del raddoppio. Poi lavora un altro ottimo possesso e libera Duncan per la terza rete. Crea una chance anche per Terzic. Cerca in ogni modo il gol, l’unica cosa che gli manca oggi.All.: la Fiorentina fa quello che vuole della Samp. Nel primo tempo i viola faticano un po’ prendono le misure alla Samp e, dopo il gol di Castrovilli che sblocca la partita, dilagano. I viola tengono il pallone, e fanno ciò che vogliono quando vogliono nella ripresa. Castrovilli e compagni dilagano, e potrebbero fare anche qualche gol di più. Super giornata.