: errore in uscita, Keita lo anticipa e trova il gol. Non perfetto neppure sul raddoppio dei padroni di casa, poco sicuro sui palloni alti.: attento e concentrato, il diretto avversario non gli sfugge mai. Entrambi i gol arrivano da situazioni slegate rispetto alla fase difensiva.: sfiora la rete su calcio d’angolo, ma Audero è strepitoso. Meno ordinato rispetto a Milenkovic, ma porta a casa la sufficienza.(dal 37’ s.t.: un po’ più in difficoltà rispetto ai compagni di reparto, il Doria attacca spesso da quel versante e anzi, il gol del vantaggio blucerchiato nasce proprio dalla sinistra. Lascia troppo spazio a Candreva in quella circostanza.: è in marcatura su Keita quando l’attaccante blucerchiato gli scappa via e incorna di testa l’1-0 dei padroni di casa. In generale spinge poco.(dal 37’ s.t.: vero e proprio regista arretrato, gioca molti palloni e ne sbaglia pochissimi. Sfiora il gol grazie ad uno splendido inserimento e poi con un destro a giro. Suona la carica ospite e talvolta predica nel deserto.: batte la splendida punizione che Audero toglie da sotto la traversa, da cui scaturisce il pareggio ospite. Compiti più di interdizione, svolti bene, ma in teoria dovrebbe supportare maggiormente la manovra.decisamente involuto e poco partecipe. Il numero 10 viola non si vede praticamente mai, e anzi, si dimentica di seguire l’inserimento di Quagliarella quando il numero 27 doriano, partendo da centrocampo, arriva sino al limite dell’area senza incontrare alcuna resistenza.: non spinge, a sinistra non soffre troppo in fase difensiva ma potrebbe accompagnare di più la manovra.: in avvio sbaglia spesso il controllo e frequentemente si fa trovare fuori posizione sugli assist dei compagni. Troppo arruffone e scarsa lucidità quando si avvicina all’area di rigore.: nel posto giusto al momento giusto, spinge in qualche modo in porta la rete dell’1-1. In quell’occasione è il più furbo e il più rapido, doti fondamentali per un attaccante. Sgomita con i difensori blucerchiati, sfiora il raddoppio nel finale, ma manca la precisione.All.la Fiorentina è anche sfortunata, per quanto si è visto oggi in campo i viola avrebbero probabilmente meritato un punto. Il centrocampo costruisce molto, ma sono evidenti i limiti in fase di finalizzazione. Non ha grossi cambi a disposizione, ma forse qualche sostituzione l'avrebbe potuta fare prima.