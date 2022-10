Spezia-Fiorentina 1-2



Terracciano 8: quattro interventi a dir poco provvidenziali che prima tengono viva la Viola e poi blinda la vittoria.

Dodò 5,5: si vede pochissimo senza mai entrare nel match. (32’ st Terzic sv)

Milenkovic 6,5: soffre sia Gyasi che Agudelo, sbandando vistosamente, poi però incorna l’assist

dalla bandierina di Biraghi.

Martinez Quarta 6,5: gran bel duello con Nzola

Biraghi 6: bene l’assist del vantaggio poi nulla di eccezionale

Bonaventura 5: non si vede in nessuna azione degna di nota. (17’ st Saponara 6: un paio di tocchi vellutati)

Amrabat 5,5: decisivo l’anno scorso, oggi poca concretezza. (1’ st Duncan: entra bene nel match)

Mandragora 6: quasi soporifero fino al 90’: suo il lancio che innesca il gol partita

Ikonè 5,5: un po’ fumoso. Inensca brillantemente Jovic che però colpisce il palo.

Jovic 5,5: bene per dinamismo ma calcia sul palo un pallone facile ed anche nelal ripresa falllisce un’altra occasione. (32’ st Cabral: al primo pallone porta a casa i tre punti)

Kouamè 6: offre l’idea di portarseli tutti a spasso

All. Italiano 6: come l’anno scorso si prende i 3 punti al tramonto del match. Ma il primo tempo lascia molto a desiderare