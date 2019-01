Chievo Verona - Fiorentina 3-4



Lafont 6: qualche incertezza di troppo sui tiri dalla distanza ma un rigore importantissimo parato proprio sul momento più caldo della gara.



Laurini 5,5: troppo compassato e troppe distrazioni nelle chiusure alte.

(35' s.t. Ceccherini: s.v.)



Pezzella 5: una delle sue peggiori prestazioni. Si fa sempre anticipare e perde spesso i contrasti aerei.



Hugo 5,5: parte bene poi si spegne soprattutto nel secondo tempo, perdendo concentrazione e lasciando troppi spazi alle ripartenze clivensi.



Hancko 6,5: si propone con continuità in fase offensiva e offre dei buoni cross per le punte.



Benassi 6: il suo "sacrificio" vale anche la vittoria per la Fiorentina. Per il resto una partita giocata comunque bene. Norgaard 5,5: troppo lento nelle chiusure e troppo compassato in fase difensiva. Quando va a contrasto su Stepinski spesso non riesce a chiudere come dovrebbe.

(dal 1' s.t. Gerson 6,5: quando entra mette grande fisicità e grande corsa per la fase offensiva. Bello l'assist vincente per Chiesa che consacra ancora una volta la propria importanza)



Veretout 6: cerca sempre la giocata vincente anche se si scontra contro la fisicità del centrocampo clivense. Premiata la caparbietà.



Chiesa 7,5: sempre alla ricerca della giocata vincente, che arriva nel secondo tempo con una doppietta da grandissimo giocatore. Si prende sulle spalle la squadra e se continuerà così potrà davvero far volare questa Fiorentina.



Simeone 5: praticamente nullo. Troppo nascosto tra le linee clivensi, si fa annullare su ogni azione e non crea mai pericolosità per la difesa avversaria.

(dal 18' s.t. Dabo: s.v.)



Muriel 7: ancora un'ottima partita da protagonista. Corsa, tecnica e gol, per un giocatore che sarà sicuramente l'arma in più per la Viola.





All. Pioli 6,5: al quarto gol di Chiesa scoppia anche lui di gioia, evidenziando un momento molto delicato. Benissimo l'attacco ma deve lavorare ancora sulla difesa Una Fiorentina che lotta anche nelle situazioni più complicate e che può ben sperare per una corsa europea.