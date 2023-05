Terracciano 5,5: forse poteva fare di più su Dia che lo batte sul suo palo. Incolpevole sul 2-1. Fallo netto su Mazzocchi e rigore inevitabile. Intuisce la conclusione di Dia.Dodò 6,5: pennella una gran palla per l’1-1. Difende e attacca con la stessa intensità, imprendibile sulla fascia.Martinez Quarta 5,5: poco aggressivo su Botheim che difende bene palla sull’1-0. Spende un giallo in maniera intelligente. Anche sul 2-1 lascia troppa libertà al norvegese. Sfiora in mischia il 2-3.Igor 4: prova a mandare Dia in fuorigioco senza guardare dov’è il compagno Biraghi che teneva in gioco il senegalese. Prova a rimontare ma è ormai in ritardo. Nel secondo tempo, in fotocopia, l’ex Villarreal lo brucia di nuovo.(dal 21’ st Ranieri 6: ingresso positivo)Biraghi 5,5: tiene in gioco Dia sull’invito di Bradaric, vero è che era in marcatura su Maggiore. Spinge poco. Si stacca tardi anche sul 2-1. Trova una gran punizione per il 3-3Castrovilli 5,5: nervoso e mai in partita. Davanti alla difesa è troppo lontano dalla porta.(dal 14’ st Bonaventura 6,5: più vivo di Castrovilli. Si inventa una gran palla ad Ikoné per il 2-2)Mandragora 5,5: combina poco in impostazione.(dal 21’ st Duncan 5: non fa meglio di chi sostituisce)Gonzàlez 6,5: ha la palla del pareggio al 34’, calcia in curva col mancino da ottima posizione. Poco dopo non sbaglia con una bella elevazione di testa. Ci riprova ancora col sinistro nel secondo tempo da posizione defilata, palla alta. Mazzocchi gli sfugge davanti.Baràk 5,5: si presenta con un piattone alto in area avversaria. Si muove bene tra le linee ma non arriva mai alla conclusione o alla giocata decisiva.(dal 38’ st Sottil sv)Ikoné 7: sveglio nell’avventarsi su un passaggio errato di Ochoa e a servire Gonzàlez. Si spegne col passare dei minuti, merito anche di Pirola che non lo fa respirare. Si riaccende per saltare Ochoa e fare 2-2.Cabral 5,5: forse troppo solo, deve battagliare soprattutto con Daniliuc e Lovato. A volte prova a mettersi in proprio e fa cose buone. Prende un giallo molto ingenuo per nervosismo. Si presenta con uno stacco ad inizio ripresa, palla alta.(dal 21’ st Jovic 5: lanciato in profondità si fa rimontare da Pirola)All. Italiano 6: la fase difensiva è decisamente da rivedere, le scelte dei singoli non convincono. L’ingresso di Bonaventura cambia volto alla squadra. I viola hanno il merito di non mollare mai.