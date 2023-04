: attento nelle uscite, l’Atalanta non tira mai in porta, è incolpevole sul gol.fisicamente dominante, fa venire il mal di testa a Zappacosta che non lo vede praticamente mai. Sarebbe il migliore in campo se non si facesse saltare troppo facilmente sulla rete ospite.Hojlund gli crea qualche grattacapo nei primi minuti, poi cresce di condizione chiudendo spazi e linee di passaggio.mette subito i brividi allo spicchio atalantino con un bello stacco di testa. Fa da spola fra difesa e centrocampo risultando particolarmente efficace su Zapata. In crescita, anche se Boga lo fulmina nel finale: troppo leggero sulla rete che porta al vantaggio di Maehle. Spinge poco e non punta mai l’uomo, serata grigia.il primo pallone toccato è una pennellata da fermo che si stampa sul palo, la sensazione è che è difficile rinunciarciprimo tempo timido, tocca un numero troppo basso di palloni per essere il regista. Sale di condizione nella ripresa, ma non incide.concorso di colpa sulla rete di Maehle, nella quale resta troppo fermo. Organizza la manovra in mediana, il rigore conquistato nasce da un suo cross.tanto fumo, pochissimo arrosto. Pericoloso in progressione, ma sono più le volte che fa perdere tempi di gioco alla squadra. E Italiano se ne accorge.: propositivo nel ridotto stralcio di gara che gioca. Sfortunato, esce per infortunio.più concreto rispetto al solito, limita i dribbling e si rende protagonista con un paio di sventagliate pericolosemette il turbo alla Fiorentina quando deve ripartire anche se tende un po’ ad imbottigliarsi nel traffico quando si avvicina all’area. Forse ha qualche responsabilità sul gol di Maehle.: va a un passo dal vantaggio a tempo scaduto su uno splendido colpo di testa, Sportiello gli dice di nosvaria su tutto il fronte offensivo andando più volte alla conclusione. È il pericolo principale dell’attacco gigliato. Encomiabile il gesto di lasciare il rigore a Cabral, nonostante sia il rigorista designato.battaglia coi centrali orobici senza risparmiarsi. Trasforma con calma olimpica il rigore che gli lascia Gonzalezormai la Fiorentina va col pilota automatico. La sua squadra fa la partita ma si ritrova sotto per una dormita collettiva dietro. Tenta di aggiustare il tiro in corsa coi cambi e Biraghi sfiora il gol vittoria. Ennesima prova positiva e striscia d'imbattibilità mantenuta