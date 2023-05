: protagonista con due interventi prodigiosi in chiusura di primo tempo. A conti fatti sono più che decisivifuori posizione in occasione del vantaggio della Roma. Impreciso in più di un’occasione.: entra e la Fiorentina si rende più pericolosa. Non può essere un casorischia il giusto intervenendo quasi sempre con puntualità. Dopo le ultime prestazioni non è poco.male sul vantaggio ospite, spesso in ritardo, perde anche un paio di palloni sanguinosi che costringono Cerofolini agli straordinari. Mezzo voto in più per il salvataggio su Solbakken.: mette ordine a una difesa ballerina. Sale sui calci piazzati dando fastidio ai difensori giallorossicolpevolmente spettatore sul vantaggio giallorosso. Per il resto non sfigura.spinge con costanza, positivonon parte neanche male, ma finisce per perdersi nelle trame giallorosse con l’avanzare della partita.il pallone non lo perde praticamente mai, perfetta la torre per Jovic che trova il pari e che dà coraggio ai suoi: fa filtro a centrocampo con ordine. Senza infamia e senza lode. Esce quando la Fiorentina ha bisogno di maggiore potenziale offensivo.dà vivacità alla manovra, anche se in maniera un po’ confusionaria. Sale in cielo e serve Ikoné per la rete del 2 a 1alterna giocate rapide e di qualità ad errori marchiani. Ma è reattivo a posizionarsi sul gol che fa esplodere il Franchi. Rete d’importanza vitale nella corsa all’ottavo posto.è in una discreta condizione fisica. È uno dei pochi a cercare con insistenza la conclusione. E trova una rete meritata in chiusura di match. Cabral adesso non è così sicuro del posto.male. È imballato, non salta mai l’uomo, non riesce praticamente mai a rendersi pericoloso. E da quella parte non è che ci fosse Cafu per la Roma. Dalsgasa sulla sinistra, c'è anche la sua firma sulla vittoriala Fiorentina gioca una partita a ritmi soporiferi, va sotto e sembra incapace di reagire. Lui però non si perde d’animo e chiede ai suoi di restare alti per punire una Roma che gioca col cruise control. Azzecca i cambi, e non è un caso, e trova una vittoria importantissima che prepara al meglio la squadra in vista del 7 giugno.