: non è perfetto nell’uscita che porta al gol del pareggio azzurro.: sù e giù sulla fascia per tutti i novanta minuti. Gara di grande intensità, ma si perde Pinamonti in occasione del gol-sconfitta.: gioca 89’ praticamente perfetti, forse poteva fare meglio sulla palla di Bajrami per Pinamonti che costa la sconfitta alla sua squadra.: come il compagno di reparto, è impeccabile fino alla fine. Sull’unica incertezza viene bruciato da Bajrami lanciato verso l’assist per Pinamonti.: gestisce la sua prestazione con esperienza, trovando sempre i tempi giusti per salire e restare in copertura.: qualità ed esperienza in mezzo al campo. Sul suo giudizio pesa però il gol fallito di testa, completamente solo, nel primo tempo.(Dal 33’ s.t.: detta i tempi del gioco viola. Si vede poco nel primo tempo ma cresce alla distanza. Esce e la squadra va in affanno.(Dal 39’ s.t.: aiuta la squadra con il suo dinamismo. Italiano lo sacrifica nell’intervallo per alzare il baricentro della squadra.(Dal 1’ s.t.: inzia bene con qualche spunto interessante. Alla lunga cala non riuscendo a garantire la stessa qualità).: gioca tanti palloni, ma soprattuto nel primo tempo commette molti errori tecnici non da lui. Si fa perdonare n bella ripresa con l’assist al bacio per Vlahovic.: sembra assente per lunghi ratti, gli basta una giocata per accendersi e apparecchiare la tavola per il suo gol. Giocatore importante, forse già pronto per un livello internazionale.: dai suoi piedi partono sempre palloni interessanti. Se non si trasformano in assist vincenti è più demerito dei suoi compagni che suo).(Dal 13’ s.t.: ha un passo diverso rispetto a Saponara e si vede. Si piace un po’ troppo e a volte tarda a scaricare la palla.: la sua Fiorentina è bella da vedere, elegante nel palleggio ma non troppo concreta. Per proteggere il vantaggio inserisce giocatori di corsa, scelta che non paga e che permette all’Empoli di prendere campo e di avvicinarsi all’area.