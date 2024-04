Fiorentina, le pagelle di CM: la notte di Sottil, Quarta sempre più bomber, e bentornato anche a Gonzalez

: torna a giocare a distanza di quasi quattro mesi. Attento quando il Sassuolo si va vivo dalle sue parti. Nel finale c’è gloria anche per lui con un paio di parate in presa plastica: da quella parte il Sassuolo non si vede mai. Serata tranquillissima: premiato con la fascia di capitano per il carisma e l’ottimo momento che sta vivendo. Conferma tutto trovando anche l’ottavo (!) gol stagionale. Numeri pazzeschi per un difensore centrale: partita con un tasso di agonismo decisamente più basso rispetto ai suoi standard. Tiene a bada Pinamonti senza problemi

fosforo puro sulla fascia sinistra, sfiora anche l’eurogol ma la palla gli sbatte sulla traversa.sbaglia pochissimi palloni, seppur un paio siano abbastanza sanguinosi. Pennella alla grandissima per il capoccione di Quarta che buca Consiglistronca sul nascere le pochissime iniziative ospiti in mediana, ha qualche responsabilità sul gol ospite, ma per il resto amministra con relativa tranquillità: in ombra per 20 minuti abbondanti, poi svernicia Viti con un paio di accelerazioni a pieni cavalli. Italiano lo lascia negli spogliatoi al doppio fischio. Scelta conservativa in vista della Conference? Dal 46’: è stato il grande assente in questi due mesi in casa viola. Scaccia via le voci con una doppietta nel giro di 8 minuti, e si conferma una sentenza quando salta di testa

: sempre compassato quando ha la palla fra i piedi, ma quando serve metterci la firma c’è sempre. Un gran gol e un assist a referto per la fiducia e per il futuro: un gol, due assist, una gara intera con giocate da fuoriclasse. È stata la sua notte, con la speranza che possa trovare continuità: arriva con una frazione di secondo di ritardo sul bel pallone che gli offre Sottil al quarto d’ora. Volenteroso, anche se come sempre confusionariovara un turnover estremamente ampio con gli occhi puntati sulla gara fondamentale di giovedì prossimo. Dentro Sottil e Duncan, ripropone anche Christensen e Parisi. I viola giocano una gara pressoché perfetta. Nico Gonzalez dalla panchina gliela chiude e dà il via anche alla goleada. E quale miglior modo per avvicinarsi alla Conference?