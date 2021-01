di parate vere e proprie non ne deve mai fare. Nel finale di partita è bravo a fare suoi alcuni traversoni insidiosi dentro l’area di rigore.con la squadra già in inferiorità numerica per l’espulsione di Castrovilli il numero 4 viola si fa a sua volta buttare fuori dal campo per aver rifilato una testata a Belotti a gioco fermo. Un’ingenuità grave.buona la prestazione da parte del capitano della Fiorentina che guida con ordine la linea difensiva della sua squadra. Attento e puntuale negli interventi.Prandelli lo schiera sul centrosinistra nella linea difesa a tre, una posizione non consueta per l’argentino che solitamente gioca a destra. Il numero 2 viola inizia bene la sua partita ma in un paio di occasioni perde pericolosamente la marcatura di Zaza. Perde anche la marcatura di Belotti nell’occasione del pareggio del Torino.buona la sua prestazione sulla fascia destra, dove riesce in alcune occasioni a guadagnare il fondo senza troppe difficoltà e a mettere nell’area di rigore del Torino alcuni palloni interessanti. Prestazione sufficiente.(Dal 19’ s.t.entra bene in partita)nella prima parte di match il numero 5 della Fiorentina si vede poco. Cresce nella ripresa e insieme a Ribery confeziona la splendida azione che permette alla Fiorentina di passare in vantaggio.(Dal 38’ s.t.: quello contro Rincon a centrocampo è un bel duello, molto fisico, che il centrocampista viola però non riesce a vincere. Perde qualche pallone di troppo in mezzo al campo.non riesce mai a entrare in partita il numero 10 della Fiorentina. Perde il duello a centrocampo con Lukic e, al 61’, viene anche espulso per un fallo proprio sul numero 7 del Torino lanciato a rete.: non sempre fa la scelta giusta. Questa sera il terzino sinistro della Fiorentina pasticcia un po’ troppo ma la sua prestazione è comunque sufficiente.è il migliore della Fiorentina. Gioca molto per la squadra e dai suoi piedi partono quasi tutte le migliori azioni della Fiorentina. A inizio partita serve uno splendido pallone a Vlahovic mettendo il centravanti da solo davanti al portiere, il compagno non sfrutta però al meglio l’occasione. Al 22’ l’occasione buona capita sui suoi piedi e il francese la sfrutta al meglio: dribbla Sirigu e deposita il pallone in rete.(Dal 29’ s.t.è prezioso nel finale di partita)n apertura colpisce un palo ma quella era un’occasione da non sbagliare. Il numero 9 della Fiorentina questa sera appare un po’ troppo distratto, come dimostra anche il fatto che troppo spesso viene colto in posizione di fuorigioco.(Dal 38’ s.t.questo pareggio, ottenuto in 9 contro 11, vale ben più di un semplice punto. La Fiorentina questa sera dimostra carattere e sfiora anche l’impresa sul campo del Torino.