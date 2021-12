nulla da segnalare per lui, assolutamente nulla da fare sul gol di Barrow e tantomeno su Hickey.duello costantemente vinto contro il redivivo Dijks, sempre pronto a ripiegare dopo i tantissimi inserimenti in attacco.normale amministrazione, la mancanza di Arnautovic per il Bologna si sente e lui non ha particolari problemi.molto attento nonostante la poca verve offensiva dei padroni di casa.volenteroso e attento, cresce nel secondo tempo mettendo a segno il gol dell’1-2.(dal 39’ st).abile nel farsi trovare tra le linee per aprire in po' la difesa, aiuta a mantenere il possesso ma non trova mai il corridoio.importante riferimento in entrambe le fasi, il costante possesso e la pressione asfissiante passano da lui.(dal 39’ st).ottimo inserimento sul gol, da manuale della mezzala. Una spina nel fianco costante.(dal 34’ stpermette al compagno di rifiatare).qualche inserimento ma mai davvero pericoloso, si limita a svolgere il compitino.(dal 40’ st).sempre presente quando c'è da sportellare ma oggi meno efficace del solito, è cinico però in occasione del tiro dal dischetto che decreta il terzo gol.partenza sprint poi è andato scaricandosi, ha riacceso la luce giusto in tempo per servire il cioccolatino a Maleh e l'ha spenta dimenticandosi Barrow sul gol bolognese.(dal 33’ stdà il suo contributo alla manovra offensiva).si è presentato a Bologna con l'idea di mantenere il pallino del gioco e ci riesce per buona parte del match, pressing e giro palla che alla fine gli permettono di ottenere i tre punti.