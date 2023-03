Cremonese-Fiorentina 0-2: Pomeriggio tranquillissimo per l’ex di turno, a Cremona nella stagione 2007-08. Dopo 80’ di relax è decisivo su Okereke con un grande intervento.: Vince il duello ad alta velocità con Valeri, è onnipresente sia quando deve portare superiorità numerica in avanti che in fase difensiva (32’ s.t.sv): Tsadjout è in forma e stargli dietro non è semplice, ma nonostante tutto riesce a disinnescarlo quando si avvicina nei pressi dell’area di rigore.: Ordinaria amministrazione per il serbo, che cerca di farsi vedere su calcio piazzato senza però trovare il gol.: Più basso rispetto a Dodo, ma quando sale riesce sempre a rendersi pericoloso trovando spazio per crossare. Domina Sernicola e dà grande sicurezza al reparto.: Solito motorino indomabile a centrocampo, rompe bene le linee ed è un incubo per i centrocampisti della Cremonese che lo devono marcare.: È il più lesto di tutti a scaraventare in porta il pallone in mezzo ad una mischia in area. Nella ripresa veste i panni di assistmen scambiando bene il pallone con Cabral prima di servirgli un cioccolatino tutto da scartare. (39’ s.t.sv): Dopo un inizio piuttosto nervoso si riscatta con la specialità della casa: la velocità. Mette lo zampino nella rete di Mandragora, anche se voleva tirare lui. (22’ s.t.: Entra in un momento della gara nel quale conta solamente gestire il pallone, e lo fa senza problemi): Grande pulizia di gioco, le sue invenzioni aprono spazi per i compagni.: Troppo isolato rispetto ai compagni, è comunque pronto sul cambio di gioco di Barak che porta al vantaggio. Italiano lo conserva per il ritorno con il Sivasspor (1’ s.t.Pronti via, è la sua sgasata in fascia ad avviare l’azione del 2-0): Nel primo tempo lotta molto, ma non vince troppi duelli. Inizia la ripresa con lo spirito giusto e viene premiato con il gol. (22’ s.t.: Non riesce a ripetersi dopo la rete dell’andata, ma solo per pochi centimetri): A due giorni dalla vittoria in Conference League trova un’altra vittoria importantissima in vista del ritorno. La Cremonese è poca roba, ai suoi ragazzi basta la giusta pazienza per portare a casa i tre punti.