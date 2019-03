Fiorentina-Torino 1-1



Lafont 6: nel primo tempo non viene mai impegnato, nella seconda frazione sfonda la rete su una conclusione da centrocampo di Baselli, creando un'interruzione di gioco. Nient'altro.



Laurini 6: preferito a Ceccherini, il francese agisce da centrale aggiunto ma sull'esterno affronta a "tu per tu" Ansaldi vincendo il duello.



Milenkovic 6: corpo a corpo con Belotti, il serbo ha la meglio sul piano fisico e tattico.



Hugo 6: è impiegato a marcare dapprima lo sfuggente Iago Falque, poi lo statuario Zaza. Se la cava in anticipo.



Biraghi 6: spinge quanto basta, difende quanto basta.



Benassi 6,5: suo il primo sussulto della gara, ma Sirigu è attento e respinge. Nel recupero del primo tempo, elude Moretti con una gran giocata, ma Sirigu ci mette ancora i guanti.



Veretout 6,5: posizionato davanti alla difesa in assenza di Edimilson, la Fiorentina non può farne a meno. Corre e mette tanto pressing sul portatore di palla. Gerson 6: funambolo nella prima parte di gara, si alterna con Veretout in cabina di regia.



(dal 34' st Dabo 5,5: entra e perde palla, specchio di quei pochi minuti)



Muriel 7: parte da destra e si accentra, cercando più il cross del tiro. Si diverte a mandare in porta Simeone. Ha sempre detto di preferire un ruolo da seconda punta, e non possiamo dargli torto. Cala nella ripresa.



(dal 22' st Vlahovic 6: la coperta corta in attacco apre una nuova opportunità per il talento serbo. Più lavoro sporco che palloni giocabili. Montiel alza l'asse-Primavera recapitandogli sulla testa un ottimo cross, ma il '00 fa la barba al palo)



Mirallas 6,5: pimpante e mobile, cambia repentinamente posizione e si abbassa sul pressing del Torino praticamente come quinto in difesa per contenere gli esterni avversari. Nel secondo tempo entra più nel vivo del gioco.



(dal 40' st Montiel 6: esordio in Serie A per lo "spagnolino" classe '00. Pennella un cross perfetto sulla testa di Vlahovic, che non insacca)



Simeone 7: mette a terra Sirigu e insacca la sesta rete in campionato, con tanto di esultanza con inchino sotto gli occhi di Batistuta. L'argentino era partito bene, impegnando un reattivo Sirigu al 3' pt con un colpo di testa. Il duello con Sirigu si rinnova al 40' pt, ma stavolta il portiere granata sbarra la strada al suo pallonetto.



All. Pioli 5,5: orfano di Chiesa ed Edimilson, ridisegna l'attacco provando il duo Simeone-Muriel. La Fiorentina parte con l'acceleratore premuto al massimo, sfoderando venti minuti di calcio, passando in vantaggio e arrendendosi solo a Sirigu per un attivo più pesante. Il gol di Baselli traccia una linea sulla gara, la ripresa è più rocciosa delle premesse e le occasioni nitide latitano. Sceglie la carta Vlahovic per aumentare i centimetri, Montiel per cercare l'innovazione. Un punto che serve a poco.