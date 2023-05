Napoli-Fiorentina 1-0Fiorentina:: commette un errore ad inizio ripresa regalando palla al Napoli ma sul rigore che ne consegue chiude la porta a Osimhen. Sul secondo penalty del nigeriano viene spiazzato.: la crescita nella seconda parte di stagione è notevole. Più sicuro e quando c'è da spingere accende il motorino e va rendendosi pericoloso (1' s.t.: quando subentra dalle sue parti arriva uno come Kvara che è sempre difficile da tenere).: sempre pronto al supporto a Igor per l'uscita su Osimhen.: è il primo ad andare in aggressione su Osimhen, lo segue ed è bravo a portarlo il più possibile lontano dall'aerea.: tanti pericoli nascono dalle sue sgaloppate sull'out mancino e dal suo sinistro che è spesso insidioso.: combina veramente poco, si vede giusto in qualche buon posizionamento nell'area avversaria (21' s.t.: non riesce a entrare in partita nei minuti finali: all'andata seguiva a uomo Lobotka in ogni zona del campo, oggi si dedica di più alla costruzione. Inizia male il secondo tempo commettendo fallo da rigore che per sua fortuna Osimhen fallisce (31' s.t.: ottimo impatto nella gara, diventa l'uomo più pericoloso della Fiorentina gli ultimi quindici minuti).: tanta corsa con e senza palla, è quello che si inserisce con più frequenza. Però a volte si distrae ed esce dal gioco (21' s.t.: come Castrovilli, poco e nulla).: Olivera quasi lo annulla da quelle parti, poi diventa il protagonista in negativo commettendo il fallo da rigore su Kvaratskhelia. Ha sul mancino la chance del pareggio ma spreca clamorosamente.: doppio squillo nel giro di pochi minuti, ma è bravo Gollini a dirgli di no.: lotta contro un avversario tosto come Di Lorenzo. Ci prova, ma ha vita dura (31' s.t.).: è una Fiorentina propositiva, sviluppa anche belle trame con un primo tempo di livello. Nella ripresa è il Napoli nella bolgia del Maradona ad alzare il livello, ma la Viola nonostante il risultato non è schiacciata.