Napoli-Fiorentina 2-3Fiorentina:: non può nulla sul gol di Mertens, la conclusione è in buca d'angolo.: gara difensiva, resta bloccato per dare meno spazio possibile a Insigne. Qualche volta va in difficoltà, Insigne e Mario Rui quando lo puntano riescono a saltarlo.: l'ammonizione dopo soli 10 minuti può essere pericolosa, ma gestisce bene tutta la gara con attenzione e tranquillità.si attacca addosso a Osimhen e non gli concede mai spazio. Nel finale, però, macchia una prova perfetta sbagliando la lettura di un lancio di Mario Rui e il nigeriano segna il gol del 2-3 (41' s.t.).: prezioso in fase difensiva, insidioso quando c'è da spingere, come al solito.: cerca di lavorare con qualità e dare supporto a Nico Gonzalez partendo dalla destra.: compito non semplice quello di prendere il posto di Torreira. Lo fa molto bene, lavoro di rottura eseguito senza sbavature.: è bravo a dare molto fastidio a Lobotka. Il suo pressing in avanti non permette al Napoli di proporsi con continuità (20' s.t.: subentra con la giusta convinzione. Bravo ad inserirsi subito nel giro palla della Fiorentina).: fa tutto lui. Gol (e che gol), assist e giocate di qualità venendo dentro al campo. Una giornata difficilissima per Mario Rui che non riesce a tenerlo (41' s.t.).: finalmente eccolo, sono venute fuori tutte le sue grandi doti. Lavoro da centravanti di livello, Rrahmani lo tiene a fatica. Corona la sua prestazione con un gol bello e pesante (41' s.t.).: la catena mancina funziona molto bene. Il gol del momentaneo 0-1 nasce proprio da una sua giocata sulla sinistra (20' s.t.: dà uno schiaffo importante alla partita, segna la rete del nuovo vantaggio della Fiorentina inserendosi bene sull'out mancino. Dà una buona mano anche in fase difensiva).: seconda vittoria al Maradona quest'anno, ferma il Napoli che lotta per lo scudetto riuscendo a strappare tre punti d'oro. La sua Fiorentina è forte, bella e si candida prepotentemente per un posto in Europa League.