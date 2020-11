: Sembra un personaggio di Barbarian e si oppone in tutti i modi agli assalti romani. Uscita coi piedi dopo 5 minuti, poi si lascia infilare senza colpe da Spinazzola ed evita il 2-0 con un miracolo su Dzeko. Si ripete due volte su Karsdorp e Mkhitaryan. Poteva finire in goleada.: Esordio orribile. Si fa saltare e contro saltare da Spinazzola in occasione del vantaggio romanista e dimostra di dover ancora completare il periodo di inserimento. Espulso nel finale per un intervento killer su Dzeko.: In anomala difficoltà. Su Dzeko ci può stare, ma soffre pure Mkhitaryan e Spinazzola senza contribuire con le solite sortite offensive. Migliora, e di tanto, nella ripresa.: Balbetta meno dei compagni di reparto nel primo tempo ma quando Pedro porta il vento pure lui barcolla. Rischia il rigore su Pellegrini.Insidie offensive ma tante difficoltà difensive. Troppe. Ed errori a tratti irritanti.: La buona volontà non basta. Sbaglia passaggi alimentari e soffre il pressing di Veretout. Impalpabile. (12’st Vlahovic 5,5: non smuove le acque): Maltratta troppi palloni davanti alla difesa, ma è fondamentale nelle chiusure e nei tentativi di assalto finale. (37’st Cutrone ng)E’ in un periodo splendente e vuole subito mettere il marchio Castrista con un tiro da fuori che sibila vicino al palo. Poi si spegne piano piano ma non così tanto da meritare l’esclusione. (1’st Pulgar 5,5: in difficoltà)Doppio compito viste le difficoltà di Bonaventura. Lo svolge con diligenza ma il confronto con Karsdorp e Pedro lo vede sconfitto. E nel secondo tempo perde un pallone sanguinoso: Non è nel suo ruolo, non è il suo mestiere. E si vede. Peggio di lui solo chi lo ha messo in quella posizione. (20’st Kouame 6: non gli viene concesso spazio per le sgroppate ma è l’unico che ci prova): Costringe Veretout e Pellegrini a tenere alta la guardia, ma non riesce mai a sferrare il colpo del ko. Quotazioni in leggero ribasso. (37’st Duncan ng): La decisione di tenere in panchina tutte le punte di ruolo è fallimentare. Nel secondo tempo rivoluziona tutto ma è troppo tardi, e appare tutto molto confuso.