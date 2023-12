spettatore non pagante nella prima ora. Nelle ultime fasi c’è gloria anche per lui: gara più prudente rispetto ai suoi standard. Ordinato e preciso: gestisce con relativa facilità il povero Ikwuemesi. Non che da uno con la sua esperienza ci si aspetti qualcosa di diverso.: meno preciso rispetto al suo dirimpettaio. Sbaglia un paio di uscite facili ma la pagnotta la porta a casa: la Salernitana non spinge mai, ne approfitta salendo spesso in sovrapposizione. Inesauribile.si procura il rigore con un inserimento da mezzala box to box. Poi dirige le operazioni con la consueta classe. Faro: si mangia la mediana ospite con il suo solito dinamismo. Mette i brividi a Costil con un paio di siluri dalla distanza.buon lavoro in mezzo al campo in una fase di cara non proprio difficilissimasulla testa gli capita l’occasione che metterebbe in ghiaccio la gara dopo 8 minuti. Di altre palle buone ne avrebbe diverse, ne azzecca pochissime. In circostanze normai il voto sarebbe molto più basso.si presenta con un pallone pericolosissimo che taglia tutta l’areanel prepartita al Franchi suona ‘Magia’ di Franchino. Quella di Jack in realtà manca un po’, ma detta sempre il passaggio fra le linee ed è bravissimo a chiudere il match accompagnando una grande azione manovrata.enorme passo avanti rispetto alle inconcludenti prove recenti. Il gol capolavoro arriva dopo un quarto d’ora in cui appare particolarmente ispirato. Mette a segno anche un assist. Partita sontuosa, ma si becca mezzo voto in meno per il gesto polemico dopo la marcatura.bravo a trasformare il rigore conquistato anche per merito suo. Continua a dare l’impressione di essere un centravanti puro, ma la prova è di livello.fa a sportellate coi centrali granata. Costil gli nega la gioia del golpartita perfetta. La Fiorentina mette ko la Salernitana con un uno-due micidiale in avvio e poi si mette in gestione. Azzecca alla grande Sottil sorprendendo tutti con Gonzalez in panchina. Per il resto i suoi non lo tradiscono, adesso però serve continuità