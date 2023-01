Josip Brekalo, nuovo acquisto della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club: “Sono molto contento di essere qua, questo è un grande club. È un sogno per me”.



PERCHE’ LA FIORENTINA? - “Perché so che Firenze e la Fiorentina sono una famiglia, una città molto bella piena di tifosi. Anche a livello sportivo, pensavo fosse la miglior scelta per me”.



IL CALCIO DI ITALIANO - “Penso che questo sistema di gioco, come la filosofia del mister, faccia bene a me. Perché ho sempre giocato nel 4-3-3, è perfetto. La mia posizione preferita è a sinistra”.