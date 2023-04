Evitare di complicarsi la vita. La Fiorentina scende in campo alle 18.45 contro il Lech Poznan, per difendere il 4-1 dell'andata in Polonia e conquistare la semifinale di Conference League, dove incontrerà la vincente di Nizza-Basilea (2-2 all'andata). Italiano, che dovrà fare a meno di Amrabat, Brekalo, Ikonè e Sirigu, tiene tutti in guardia: "Abbiamo un bel vantaggio ma dobbiamo iniziare con la massima attenzione. La partita in casa con lo Sporting non l'avevamo approcciata bene, abbiamo dovuto rimettere in piedi una partita che sembrava una formalità e che invece non lo era". Le semifinali di Conference League sono in programma l'11 e il 18 maggio, la finale è in calendario all'Eden Arena di Praga il 7 giugno.



DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Fiorentina-Lech Poznan, gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Conference League e in programma alle ore 18:45 allo stadio Franchi di Firenze, sarà visibile in diretta streaming su DAZN, oltre che su Sky Sport Uno (numero 201). In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.



PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Terzic, Quarta, Igor, Biraghi; Castrovilli, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Saponara; Cabral. Allenatore: Italiano.



LECH POZNAN (4-2-3-1): Bednarek; Rebocho, Dagerstal, Milic, Pereira; Karlstrom, Murawski; Velde, Marchwinski, Skoras; Ishak. Allenatore: Van den Brom.