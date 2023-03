Il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora è intervenuto ai microfoni del TGR Toscana parlando così: "Firenze è una piazza esigente. Noi vogliamo fare del nostro meglio, anche se tre competizioni ti portano via tante energie. Dopo la stagione scorsa vogliamo confermarci e andare avanti nelle Coppe per regalare gioie ai nostri tifosi. Vincere un trofeo? Stiamo lavorando da matti per farlo, ma non è semplice e scontato. Dobbiamo essere feroci e contro il Milan fare una grande partita"