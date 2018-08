C’è ancora tempo in casa Fiorentina per piazzare almeno alcuni degli esuberi ancora presenti nella rosa viola. L’ultima voce di mercato coinvolge Maxi Olivera, con il suo agente (lo stesso di Cristoforo, altro giocatore in uscita) che sta cercando di accordarsi con il Fenerbahçe. A riportarlo è il media peruviano Libero.