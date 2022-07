Dopo i primi colpi già messi a segno – Mandragora, Jovic e Gollini – e con l’operazione con lo Shakthar Dodò in dirittura d’arrivo, al momento il mercato in entrata della Fiorentina sembra essere legato al futuro di Nikola Milenkovic. Nel caso in cui infatti il serbo lascia Firenze, permettendo ai viola di incassare una cifra attorno ai 15 milioni, i viola saranno obbligati a tornare sul mercato per puntellare il reparto difensivo.



Secondo quanto riportato quest’oggi da La Nazione, dopo i nomi di Le Normand, il preferito dalla dirigenza gigliata, e Kumbulla, ormai in rottura con la Roma, nelle ultime ore potrebbe potrebbe tornare in voga il nome di Francesco Acerbi. L’ex Sassuolo è infatti ormai in rotta di collisione con la Lazio, in particolare con la tifoseria che gli avrebbe consigliato più volte di lasciare la capitale, e per questo potrebbe diventare l’obiettivo numero uno in caso di una partenza di Milenkovic.