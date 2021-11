Intervistato dal Corriere Fiorentino sulla partita che lo vede da doppio ex, Fiorentina-Milan, il commentatore televisivo Massimo Ambrosini ha affrontato anche temi di mercato:



Vlahovic - "Tutto dipenderà da cosa farà. Io penso che la società debba mettere da parte i rancori, cercando in tutti i modi di mettersi al tavolo col ragazzo e col suo agente per trovare un’intesa che li porti a fine stagione nella massima serenità. Cosa gli direi? Prenderei Dusan da una parte, gli direi di restare fino a fine stagione, di portarmi in Europa e poi amici come prima...".



Mercato Fiorentina - " Il gap con le altre grandi c’è e là davanti manca qualcosa. Sento parlare di Berardi. Ecco, con lui i viola farebbero un salto di qualità enorme. La prospettiva cambierebbe parecchio...".



Fiorentina-Milan - "Si affrontano due tra le squadre più belle e convincenti del campionato. Per la Fiorentina è dura. I rossoneri oggi sono una squadra matura, che sa quello che vuole e come ottenerlo e certo affrontarla senza i due centrali titolari non è il massimo. Credo che la chiave starà lì, in come Italiano deciderà di ovviare a quelle assenze".