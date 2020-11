Il ct della Serbia Ljubisa Tumbakovic ha parlato alla stampa locale della situazione dei giocatori della Fiorentina Nikola Milenkovic e Dusan Vlahovic, la cui partenza è stata bloccata dall'Asl di Firenze: “Abbiamo avuto tanti problemi con le società italiane. Non ho alcuna certezza sul fatto che Milenkovic e Vlahovic potranno raggiungerci oppure no. Siamo in contatto con la Fiorentina e con le autorità locali, speriamo che riescano ad arrivare oggi o domani”.