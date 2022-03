Tra i tanti profili con il futuro incerto in casa Fiorentina trovamo anche quello di Nikola Milenkovic: il centrale di difesa, da qualche anno al centro di voci di mercato che lo vorrebbero lontano da Firenze, in questi ultimi mesi di campionato avrà modo di decidere cosa fare la prossima stagione. Negli anni passati il giocatore è sempre stato vicinissimo a lasciare il club, salvo poi, come nel caso della scorsa estate, rinnovare per un anno il contratto che lo lega ai viola. Le opzioni a lui proposte non erano sufficiente a portarlo a lasciare Firenze e per questo il serbo ha deciso di restare sotto la guida di Vincenzo Italiano.



Secondo quanto riportato questa mattina da La Nazione, il destino di Milenkovic però potrebbe essere cambiato: adesso la separazione non è più scontata. Nonostante nelle ultime settimane siano ripartite le voci di mercato, con Inter e Milan in italia e tre/quattro club di Premier League, la rinnovata sintonia tra il giocatore e Vincenzo Italiano potrebbe realmente cambiare le carte in tavola: è ancora molto presto per parlarne ma il vento sembra cambiato, e chissà se di qui a fine campionato non possa arrivare l’ennesimo rinnovo di mercato.