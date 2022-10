Questa mattina il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic ha rilasciato una lunga intervista al portale serbo ATV. Queste sono i temi trattati dal centrale viola:



“Il Mondiale si avvicina e quella piccola dose di adrenalina ed euforia sta lentamente crescendo. Ora siamo concentrati sulla Fiorentina, ma è difficile non pensare al Qatar. Siamo orgogliosi di come abbiamo giocato le qualificazioni, non solo per il primo posto nel girone, ma anche per il modo in cui abbiamo ottenuto le vittorie. Spero che continueremo così anche ai Mondiali. Ogni volta mi vengono i brividi. È un grande orgoglio per me giocare per il mio paese e ogni volta che la nazionale si riunisce mi sento alla grande. L'obiettivo dovrebbe essere superare la fase a gironi. Dobbiamo pensare alle prime tre partite, non ci possiamo spingere troppo in là coi pensieri”,



Si è poi soffermato sul legame speciale con la Fiorentina e la città di Firenze: “Sono 6 anni che sono qui. Mi piace tutto qui, dal club, ai tifosi, alla città. Mi sento benissimo e questo è un ambiente in cui si possono fare molti progressi. Cerco di dare il massimo per la Viola. Ho anche firmato un nuovo contratto ed è un onore per me che la società abbia dimostrato ancora una volta la sua fiducia in me. Sento di essere diventato un leader, ed è quello che mi viene chiesto”.



Infine ha concluso svelando chi fosse il suo idolo: “Senza ombra di dubibio Nemanja Vidic. Guardavo spesso clip delle sue partite e cercavo di copiare le sue giocate. Anche quando sono arrivato alla Fiorentina, prima di ogni partita guardavo i suoi video su YouTube. Mi motivato e ho visto come dovrebbe comportarsi un difensore per impedire alla sua squadra di subire gol.