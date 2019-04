Ecco le parole di Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, dopo la sconfitta nella semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta: "C'è tanto rammarico, l'avevamo preparata bene. Abbiamo giocato con il cuore e potevamo anche andare sul 2-0. Peccato, abbiamo perso per un rigore evitabilissimo e per un episodio sfortunato sul secondo gol. Anche nella ripresa abbiamo creato tantissime occasioni, sull'1-1 due con palla che ha attraversato l'area e poi con Benassi. Ci abbiamo sempre creduto, anche se dopo il loro 2-1 abbiamo perso sicurezza. Ci è mancata anche un po' di fortuna, ma siamo stati poco risolutivi negli ultimi metri. Dispiace per i tifosi.



Fisicamente abbiamo tenuto bene, con la Juve e contro l'Atalanta è impensabile dare il massimo per 95 minuti. Ilicic? Il suo arrivo a Firenze e la sua cessione non le ho gestite io, ci possono essere tanti motivi alla base. I ragazzi sono giovani, bisogna saper essere più maliziosi. Ora dobbiamo assorbire la delusione, ci siamo andati vicinissimo e ce la potevamo fare. Ora però pensiamo al campionato e al Sassuolo, poi potremo programmare. Io confermato? Sono appena arrivato... In queste prime partite sicuramente abbiamo creato molto, e abbiamo un Chiesa che può essere decisivo negli ultimi 30 metri."