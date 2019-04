L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Montella ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Bologna.

LA SQUADRA - "Mi è piaciuto lo spirito, la voglia di essere compatti di fronte all'avversario. Abbiamo giocato contro una squadra che ha fatto dodici punti nelle ultime cinque partite, una squadra piena di fiducia ed entusiasmo. Devo mettere la bilancia la grande prestazione e la storia delle ultime settimane: abbiamo tirato di più, tenuto più palla, senza mai andare in sofferenza, se non in qualche ripartenza. Ci abbiamo messo la voglia di vincere che voglio vedere"



MOTIVAZIONI - "Non c'è paura, c'è la sensazione che la squadra abbia timore di rischiare qualcosa in più. C'è quasi la sensazione velata che possa esserci una paura di vincere. Devo dire che nel secondo tempo abbiamo forzato e ci abbiamo creduto. Con questo spirito la squadra ha dimostrato di potersi giocare le proprie occasioni"



COPPA ITALIA - "Manca ancora la partita di Torino contro la Juventus, dobbiamo arrivarci mentalmente pronti. Poi ci sarà quella dopo, ma non possiamo lasciare per strada altre partite"



DIFESA - "Ho visto una squadra che ha concesso il tiro di Orsolini nel primo tempo e una ripartenza, poi la squadra ha giocato sempre con ordine"



I GOL - "Secondo me la squadra ha segnato tanto rispetto alla classifica".