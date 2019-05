L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Genoa, tornando sulla squalifica comminatagli dopo i fatti di Parma: " Ho sbagliato e mi scuso con tutti, anche con il ragazzo che si è ritrovato il cartellone addosso, colgo l'occasione per scusarmi. È giusto che paghi, mi dispiace capiti adesso, sarà un motivo per rendere la sfida diversa. Magari mi metto accanto a Rialti (giornalista de Il Corriere dello Sport, ndr), così mi dai qualche suggerimento..."