Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida di campionato contro il Parma: “Da Sassuolo portiamo via tre punti preziosissimi, la prima vittoria avuta in rimonta. Già domani dobbiamo portarci dietro la grinta e la voglia che abbiamo messo in campo nel secondo tempo.”



SUL PARMA - "Avversario tosto, al nostro livello. Hanno i nostri punti, stanno bene in campo e la garà non sarà assolutamente facile. Sarà importante per noi stare in partita dall’inizio alla fine”.



SU LIROLA - "Sta bene, si è allenato in gruppo già da ieri, a differenza di Caceres che ancora non è pronto”.



SU VLAHOVIC - “Mi sta piacendo molto, sta crescendo tantissimo. Non dimentichiamoci che è un ragazzo, come ne avremo tanti domani. Non bisogna caricarlo di troppe responsabilità, devo stare attento a questo".



SUL LAVORO - "Mi sta piacendo tantissimo il lavoro fatto fin qui. Sia a livello di gruppo che di risultati, non abbiamo mai preso imbarcate, giocato a buoni ritmi e guadagnato punti importanti. Tutto questo è grazie alla società, che ci fa lavorare benissimo".



SU SOTTIL - "Per giocare in Serie A ad alti livelli deve fare lo step mentale sulla fase difensiva. Volevamo giocare in maniera offensiva a Sassuolo, e non è stato aiutato dalla squadra nel primo tempo. Ha grandi qualità, l’ho inserito nel 352 perché lo vedo bene e volevo tenere lo stesso modulo. Non ha però i 95 minuti per fare tutta la fascia".



SULLA RIVELAZIONE DEL CAMPIONATO - "Non so se siamo noi, anche il Parma sta facendo una grande stagione, così come Cagliari e Verona. Domani chiedo concentrazione massima ai miei ragazzi e sostegno dei tifosi, perché non sarà una partita bellissima, ma dovremo essere lucidi".



SU CERCCHERINI - "Lui è affidabile ed ha esperienza, poi vedremo che scelte prendere. C’è anche Ranieri, che sta facendo bene".



SULLE CRITICHE - "Vedo vicinanza e sostegno da parte dei tifosi, ma non posso naturalmente accontentare tutti. Bene così che si discuta di queste cose di campo, piuttosto che come anno scorso di cose peggiori.”



SU KULUSEVSKI - "Giocatore molto forte, con un impatto molto forte. Nelle ultime partite gioca nel mezzo, in una posizione ibrida, e dovremo fare attenzione a lui".



SUL VAR - "Alcuni errori rimangono impresso, soprattutto quelli a sfavore. Ancora va messo a punto, ma per esempio sul fuorigioco ha risolto tantissimo. Serve trovare la formula giusta, anche per perdere meno tempo possibile in campo".



SU RIBERY - "Ha un problema al ginocchio adesso, è una settimana che non si allena. Mi auguro che torni presto ad allenarsi e che sia pronto dopo la squalifica. Domani o dopodomani torna in gruppo".



SULL'EUROPA - "Presto per dire tutto, se avessimo pareggiato a Sassuolo staremmo parlando di una squadra che non è capace di reagire. Ora non posso esagerare, devo far lavorare bene la squadra e tenere acceso l’entusiasmo.”