La sconfitta con il Parma ha rappresentato anche la sesta sconfitta consecutiva subita dalla Fiorentina nelle ultime 6 gare ufficiali, dopo i risultati negativi conseguiti in trasferta a Torino contro la Juventus, il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta a Bergamo, le sconfitte casalinghe contro Sassuolo e Milan e quella esterna ad Empoli. L’ultima volta in cui i viola avevano inanellato una serie di 6 sconfitte consecutive in gare ufficiali - scrive ViolaNews.com - risaliva alla stagione 2001-02, con Bianchi e poi Chiarugi in panchina, e, precisamente, al maggio 2005, ossia nelle ultime giornate del campionato che portò, poi, al fallimento dell’A.C. Fiorentina.