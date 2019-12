La Fiorentina ha perso l’ennesima gara in campionato contro la Roma, ed è oramai giunta al capolinea la seconda avventura di Vincenzo Montella sulla panchina della viola. Il tecnico campano, che non vince in campionato dalla gara contro il Sassuolo, era finito più volte sul banco degli imputati, e la gara contro i giallorossi di oggi è stata la pietra tombale sulla fiducia che Pradé e Commisso hanno riposto in lui più volte. Il presidente americano, che già dopo la gara contro il Lecce voleva esonerare l’Aereoplanino, ha terminato la pazienza, e vuole un cambio in corsa.



I SOSTITUTI - E se Montella verrà a stretto giro di posta sollevato dall’incarico sono tanti i nomi che circolano in orbita Fiorentina per prenderne il posto. Beppe Iachini è in questo momento il primo nome sulla lista dei dirigenti viola, seguito da Prandelli, e con l’ipotesi Di Biagio che è stato proposto nelle ultime ore. Non va sottovalutata neanche l’incognita Ballardini, presente oggi al Franchi insieme al suo agente. Commisso, infine, non ha ancora riposto nel cassetto il sogno Spalletti, con il tecnico di Certaldo che rimane il preferito della proprietà viola, anche se persistono le difficoltà legate al suo contratto con l’Inter e all'eventuale buonuscita.



RIFLESSIONI - Il direttore sportivo Pradè, in zona mista, ha confermato che le decisioni definitive verranno prese domani, quando tutti i vertici viola si riuniranno, ma la rottura è ormai già arrivata e l'esonero è inevitabile: "Non ho parlato con Montella ma con Commisso e mi ha detto che voleva riflettere. Nei prossimi giorni vi faremo sapere la nostra scelta". La squadra ha l’allenamento previsto per domani alle ore 9, ed in quei momenti che Commisso, insieme a Barone e Pradè, prenderanno l’ultima decisione. L’esonero di Montella è di fatto inevitabile: verrà poi comunicato anche a chi sarà affidata la guida tecnica della Fiorentina. L'unica certezza è che la scelta che verrà fatta dovrà far svoltare definitivamente la stagione viola.