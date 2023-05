Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato questa mattina a Controradio tornando sul tema dello Stadio Franchi: "Non è una novità che la Fiorentina non metterà soldi nel Franchi, visto che è un monumento non demolibile. Volevamo riqualificare la zona dello stadio, ma una parte dei soldi che avevamo ottenuto ci è stata tolta. Noi abbiamo già 130 milioni di euro e non possiamo perderli, quindi li abbiamo già impegnati. Sui 55 milioni tolti non abbiamo ricevuto comunicazioni formali, quando succederà dovrà intervenire lo stato. Il piano B ci può essere, ma deve dirlo il governo qual è. Noi però non possiamo fermarci e buttare via i soldi che abbiamo.



ABBANDONO? - Non possiamo permettere che il Franchi cada in disgrazia come il Flaminio. Non si tratta di buttare i soldi dei cittadini, poi il Franchi andrà mantenuto. La candidatura ad Euro2032 per esempio, implica una spesa pubblica di grosso livello per molti stadi. Sono state fatte delle leggi per questi soldi. Noi non ci opponiamo ai privati, ma Commisso è stato chiaro