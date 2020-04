Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha parlato a Radio Bruno anche della questione legata al nuovo stadio:



"Sono d’accordo con Rocco Commisso e la sua proposta: l’emergenza è uno spartiacque, dobbiamo semplificare la burocrazia per far ripartire il paese. Il Franchi e il Flaminio sono impianti storici, se ci sono ci deve essere una procedura più semplice ed efficace per adattarli. Altrimenti rimarranno come sono o verranno abbandonati. Abbiamo lavorato dell’ipotesi di uno stadio nuovo perchè abbiamo sempre pensato ai limiti dei regolamenti, ma se cambiano le regole le cose sono diverse. Ogni città ha le sue caratteristiche, a Bologna ci sarà un restauro e a Milano uno stadio nuovo. Resta il problema dei tempi e della burocrazia. Se vogliamo far partire l’Italia dobbiamo aiutare le società che sono serie e pronte a investire"